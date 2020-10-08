DHA

Olay, Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre A.A.D. ve N.D., kuaför dükkanı bulunan H.S.´nin iş yerine geldi. Burada 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kişi de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. DHA'nın haberine göre; kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.