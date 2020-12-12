Kütahya'da kaybolan kadını arama çalışmaları yerleşim alanlarına yönlendirildi

AA

Demirciköy beldesinde kestane toplamak için ormana gitmesinden sonra haber alınamayan 66 yaşındaki Fatma Çeri için Kütahya AFAD, Eskişehir AKUT, Simav İHH Arama Kurtarma, Bursa ve Kütahya'dan jandarma arama kurtarma ekipleri çalışma yürütüyor.

Çalışmalara belediye ekipleri ile gönüllüler de destek veriyor.

Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar, AA muhabirine, ormanda yapılan arama çalışmalarında Çeri'ye ait herhangi bir ize rastlanmadığını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 60 kişi tarafından sürdürüldüğünü belirten Onar, şöyle konuştu:

"Daha önce ormanlık ve ovada yapılan arama çalışmalarını yerleşim alanlarına kaydırdık. Beldemiz merkezinde ve çevre köylerdeki yerleşim bölgelerinde arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Metruk evlere, bahçelere, kuyulara bakılıyor. Çalışmalarda drone ile iz köpekleri de kullanılıyor. Kayıp teyzemizin bulunması için elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz."