Kütahya’da işçi servisi ile traktörün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 20. Kilometresi Örenköy mevkiinde işçi servisinin pancar yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan servis şoförü ve 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.