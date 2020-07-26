Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hakkı Bilgiç yönetimindeki 07 AJP 40 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Ada Mahallesi yakınlarında Mehmet Gümüşsay'ın kullandığı 43 PF 070 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Hakki Bilgiç ile aynı araçtaki Neslihan Kayadelen, Fatma, Neslihan ve Gülnur Melek Bilgiç, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.