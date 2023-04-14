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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Giriş: 14.04.2023 - 03:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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İHA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolu Sazköy yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aytekin Yozgat idaresindeki otomobil, M.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İHA'nın haberine göre, kazada, 51 yaşındaki sürücü Aytekin Yozgat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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