Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolu Sazköy yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aytekin Yozgat idaresindeki otomobil, M.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İHA'nın haberine göre, kazada, 51 yaşındaki sürücü Aytekin Yozgat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.