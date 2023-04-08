Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ali E. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Ulusoy Kavşağı yakınlarında Erkan K'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Erkan K'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.

AA'nın haberine göre, kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen otomobildeki İnci Soysal'ın (25) olay yerinde kaybettiği belirlendi.

Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.