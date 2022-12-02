Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 20'nci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Mevlüt Bozkurt (63) yönetimindeki otomobil, kavşakta Ali A. (48) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Ali A.´nın kullandığı otomobil takla atarak ters dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt Bozkurt´un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ali A. ve Hasan K. (48) ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren Bozkurt´un cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.