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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

Giriş: 02.12.2022 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 20'nci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Mevlüt Bozkurt (63) yönetimindeki otomobil, kavşakta Ali A. (48) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Ali A.´nın kullandığı otomobil takla atarak ters dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt Bozkurt´un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ali A. ve Hasan K. (48) ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren Bozkurt´un cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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