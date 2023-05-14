Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Kütahya'da hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı

Kütahya'da hırsızlık şüphelisi, bir apartman dairesine girdiği esnada misafirlikten dönen ev sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi

Giriş: 14.05.2023 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'da hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
Hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kütahya'da apartman dairesine giren hırsızlık şüphelisi, ev sahibince yakalanarak polise teslim edildi.

AA'nın haberine göre, Zafertepe Mahallesi'nde misafirlikten dönen kişi, evine giren hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı. Bu sırada çıkan arbedede, kadın iç çamaşırları giyen yarı çıplak haldeki hırsızlık şüphelisi M.T. (50), darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin balkon kapısını tornavida ile açarak girdiği apartman dairesinden bilezik çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Elazığ'da silahlı saldırı
Elazığ'da silahlı saldırı
Köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltında
Köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltında
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu
Sahafların duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı
Sahafların duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.