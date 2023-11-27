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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da evli çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'da evli çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan evli çifte otomobil çarptı. Feci kazada kadın hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 02:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 02:15
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        Evli çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kütahya'da yolun karşıya geçmeye çalışan Emine Avşar (59) ve Yusuf Avşar (72) çiftine otomobil çarptı. Kazada, Emine Avşar olay yerinde hayatını kaybederken eşi Yusuf Avşar yaralandı.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Yusuf Avşar çiftine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Emine Avşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yusuf Avşar ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Sürücü İ.A, gözaltına alınırken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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