Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da "Erkek Yaşam Merkezi" | Son dakika haberleri

        Kütahya’da "Erkek Yaşam Merkezi" açıldı

        Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı gerçekleştirilen bina, "Erkek Yaşam Merkezi" olarak hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Biz buradaki uygulamamızın adına da bir sistem mezuniyeti diyoruz. Ayakları üzerine basanı buradan götüreceğiz inşallah. Sonra yerlerine yenileri gelecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "Erkek Yaşam Merkezi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı gerçekleştirilen bina, Erkek Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

        Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın açılışında yaptığı konuşmada, hayırseverlerin destekleri ile merkezin faaliyete geçirildiğini söyledi.

        Merkezin sosyal belediyecilik kapsamında açıldığını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

        "Seçim çalışmalarımda 'Kütahya'da biz kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olacağız. Biz yatağa tok giriyorsak, aç giren olmayacak, soğukta yaşayan olmayacak' demiştik. Erkek Yaşam Merkezi’miz de işte bu vermiş olduğumuz sözün bir göstergesi. Burada 8 vatandaşımız kalacak. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Biz buradaki uygulamamızın adına da bir sistem mezuniyeti diyoruz. Bu arkadaşlarımızı da iş güç sahibi yapacağız. Ayakları üzerine basanı buradan götüreceğiz inşallah. Sonra yerlerine yenileri gelecek."

        Merkezin 6 daireden oluştuğunu, her dairede 4 kişinin kalacağı bilgisini paylaşan Kahveci, evinde şiddet gören, evden uzaklaştırması olan erkeklerin de merkezde misafir edileceğini sözlerine ekledi.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda merkezin açılışı dualarla yapıldı. Kahveci ve beraberindekiler açılışın ardından daireleri gezdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kütahya haberleri
        #erkek yaşam merkezi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa