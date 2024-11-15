Kütahya'da "Erkek Yaşam Merkezi"

Kütahya Belediyesi tarafından tadilatı gerçekleştirilen bina, Erkek Yaşam Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın açılışında yaptığı konuşmada, hayırseverlerin destekleri ile merkezin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Merkezin sosyal belediyecilik kapsamında açıldığını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarımda 'Kütahya'da biz kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olacağız. Biz yatağa tok giriyorsak, aç giren olmayacak, soğukta yaşayan olmayacak' demiştik. Erkek Yaşam Merkezi’miz de işte bu vermiş olduğumuz sözün bir göstergesi. Burada 8 vatandaşımız kalacak. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Biz buradaki uygulamamızın adına da bir sistem mezuniyeti diyoruz. Bu arkadaşlarımızı da iş güç sahibi yapacağız. Ayakları üzerine basanı buradan götüreceğiz inşallah. Sonra yerlerine yenileri gelecek."