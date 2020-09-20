Kütahya'da engelli vatandaşın evini gönüllü gençler onarıyor

AA

Gültepe Mahallesi'nde 61 yaşındaki bedensel engelli Abdurrahman Akkuş, muhtar Celal Batmaz'dan ailesiyle yaşadığı evin çatısının tadilatı için yardım istedi.

Batmaz'ın irtibata geçtiği derneğin yöneticileri, hayırseverlerin desteğiyle onarım için çalışma başlattı.

Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Fuat Yaymacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, incelemeler sırasında sadece çatının değil evin tamamının onarılması gerektiğini belirlediklerini anlattı.

Gönüllü gençlerle işe koyulduklarını bildiren Yaymacı, "Evin başta çatısı olmak üzere duvar, kapı, pencere, zemin gibi birçok kısmında çalışma başlattık. Yaklaşık 10 kişilik ekiple çalışmamızın büyük kısmını yaptık. Şu anda zemin beton atmasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah birkaç gün içinde çalışmayı tamamlayıp Abdurrahman amcamıza evini teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

Yaymacı, tadilatı tamamlayabilmek için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Ev sahibi Akkuş da 2002'de geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmek zorunda kaldığını belirtti.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle satın aldığı evde eşi ve kızıyla yaşadığını dile getiren Akkuş, "Bu çalışmayı kendi imkanımla yapamazdım. Hayırseverler destekte bulundu ve gençlerimiz de burada çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.