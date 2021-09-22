Kütahya'da doğa harikası "Yedigöller" bölgesi turizme kazandırılacak

Akkent Mahallesi yakınındaki alanda, 1960'lı yıllarda tuğla ve kiremit fabrikaları için toprak çıkarıldıktan sonra açılan çukurlarda su toplanmasıyla kendiliğinden oluşan göletler bulunuyor.
Bölgenin, Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerle sosyal ve kültürel alan olması amaçlanıyor.
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AA muhabirine, Yedigöller bölgesinin Kütahya'nın önemli su havzalarından olduğunu, geçmiş yıllarda burada oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması için çalışmalara başlandığını söyledi.
Bölgeyi doğal yapısını bozmadan insanların faydalanabileceği bir alan haline dönüştürmek için proje hazırladıklarını belirten Işık, şöyle konuştu:
"Burada sportif olta balıkçılığı, kuş köyü ve çocuk köyü projelerimizin de içinde bulunduğu büyük bir projeyi uygulayacağız. Şu anda projeyle ilgili yasal prosedürler tamamlandı. İki etap halinde düşündüğümüz projenin birinci etabı yaklaşık 200, ikinci etabı ise 150 dönüm olmak üzere toplam 350 dekarı kapsıyor. Burayı şehrimize kazandırmak istiyoruz."
Işık, projenin birinci etap inşaatlarına bu yıl içinde başlamasının planlandığını aktardı.
Yedigöller'in, insanların gezip eğleneceği, spor yapabileceği sosyal bir alan olacağını dile getiren Işık, "Gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi toplumun ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak." dedi.
- Göletlerdeki su birinci kaliteye yükseltilecek
Işık, havzada zenginliğin fazla olduğunu, kendiliğinden oluşan göletlerde balık türlerinin, ayrıca ağaçlık alan olduğundan birçok kuş çeşidinin bulunduğunu ifade etti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre bölgede 42 farklı bitki, 30'un üzerinde de canlı türünün belirlendiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:
"Biz işe öncelikle suyun analiziyle başladık. Uzmanlar tarafından yapılan ölçümler sonucunda suyun ikinci kalitede olduğu, doğal olarak bir sirkülasyonla temizlenmesi halinde ise birinci sınıf suya yükseltilebileceği ortaya çıktı. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Porsuk Çayı'ndan buraya aktaracağımız temiz su ile devridaim yöntemiyle birkaç yıl içinde göletlerin kendini temizlemesini sağlayarak buradaki suyu birinci sınıfa yükselteceğiz."
Alim Işık, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek, yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak projenin tüm etaplarını 2023 yılında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!