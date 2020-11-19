Kütahya'da definecilere yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gökler Beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, arkeolojik sit alanında bazı kişilerin cihazla define araması yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Definecilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, aralarında emekli uzman çavuş ile öğretim görevlisinin bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 2 araçta yapılan aramada ise 1 dizüstü bilgisayar, 1 yer altı sinyal cihazı, 3 define arama çubuğu, 1 kamera, 3 telsiz, 2 telsiz şarj aleti ile tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.