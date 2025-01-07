Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da "Dede-Torun" etkinliği | Son dakika haberleri

        Kütahya Belediyesi'nden "Dede-Torun" etkinliği

        Kütahya Belediyesi, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı" kapsamında "Dede-Torun" etkinliği düzenledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "Dede-Torun" etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı" kapsamında pedagoglar ile okul öncesi öğretmenlerinin katkılarıyla "Dede-Torun" etkinliği düzenledi.

        Çocuk psikodraması temelli aktivitelerle dede ve torunları bir araya getiren etkinlik, eğlence ve farkındalığı harmanlayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

        Oluşturucu çalışmalarla dede ve torunların ortak paylaşımlarını artıran etkinlik, kuşaklar arasında duygusal bağların kuvvetlenmesine katkı sağladı.

        Etkinlik, hem çocuklar hem de büyükler için unutulmaz bir deneyim olurken, katılımcılar bu tür projelerin önemini vurguladı. Kütahya Belediyesi, aile yapısını destekleyen ve toplumsal bağları güçlendiren projelere devam ederek her kesime dokunmayı sürdüreceğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Kütahya Belediyesi
        #dede torun etkinliği
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Habertürk Anasayfa