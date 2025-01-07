Kütahya'da "Dede-Torun" etkinliği

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı" kapsamında pedagoglar ile okul öncesi öğretmenlerinin katkılarıyla "Dede-Torun" etkinliği düzenledi.

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Çocuk psikodraması temelli aktivitelerle dede ve torunları bir araya getiren etkinlik, eğlence ve farkındalığı harmanlayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Oluşturucu çalışmalarla dede ve torunların ortak paylaşımlarını artıran etkinlik, kuşaklar arasında duygusal bağların kuvvetlenmesine katkı sağladı. Etkinlik, hem çocuklar hem de büyükler için unutulmaz bir deneyim olurken, katılımcılar bu tür projelerin önemini vurguladı. Kütahya Belediyesi, aile yapısını destekleyen ve toplumsal bağları güçlendiren projelere devam ederek her kesime dokunmayı sürdüreceğini belirtti.