Kütahya'da bir köye Kovid-19 karantinası

AA

Çavdarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 8 günlüğüne karantina uygulamasının başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Çam köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.