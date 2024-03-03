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        Haberler Gündem Kütahya'da asker eğlencesi sonrası silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kütahya'da asker eğlencesi sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'da asker eğlencesinin ardından husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 04:00 Güncelleme: 03.03.2024 - 04:01
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        Asker eğlencesi sonrası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Parmakören Mahallesi Memiş Yılman Caddesi'nde, bir asker eğlencesinin ardından husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda Hakan Zengin (42) tabancayla açılan ateş sonucu, yakını Mustafa Açıkgöz de (40) başına aldığı sert cisim darbesiyle yaralandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan 2 zanlının yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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