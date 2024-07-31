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        Haberler Gündem Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı - Güncel haberler

        Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı

        Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 23:42 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:42
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        Alkollü çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Evliya Çelebi Mahallesi Nurettin Veli Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir otomobili takibe aldı.

        Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil, bir sitenin duvarına çarparak durdu.

        Otomobili kullanan 14 yaşındaki S.S.A'nın yapılan kontrolünde, 228 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

        Polis ekibi, çocuğun kolunda çok sayıda jilet yarası görmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

        Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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