Kütahya'da ahşap ev alev alev yandı: 1 ölü

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; Esatlar köyünde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖNCE KÖYLÜLER SONRA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU İtfaiye ekipleri, yangından dolayı çöken evin enkazında Havva Nerkiz’in (78) cansız bedenini buldu. Yaşlı kadının cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü. *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.