Kütahya'da ahşap ev alev alev yandı: 1 ölü
Kütahya Emet'te iki katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü. Alevlerden dolayı çöken evin enkazında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; Esatlar köyünde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÖNCE KÖYLÜLER SONRA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.
YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İtfaiye ekipleri, yangından dolayı çöken evin enkazında Havva Nerkiz’in (78) cansız bedenini buldu. Yaşlı kadının cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.