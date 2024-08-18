Kütahya'da, ağaca çarpan otomobil takla attı
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Kazada, sürücü yaralandı
Giriş: 18.08.2024 - 05:05 Güncelleme: 18.08.2024 - 05:05
Kaza, gece saatlerinde Merkez ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.
Efe Duman'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.
İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Duman, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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