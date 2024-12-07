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        Haberler Gündem Çevre Kütahya'da afet ve sıfır atık eğitimleri | Son dakika haberleri

        Kütahya Belediyesi'nden afet ve sıfır atık eğitimleri

        Kütahya Belediyesi vatandaşları afet farkındalığı ve sıfır atık konularında bilgilendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:51
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        Kütahya'da afet ve sıfır atık eğitimleri
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        Kütahya Belediyesi tarafından vatandaşlara afet farkındalığı ve sıfır atık konularında bilgilendirme yapılıyor.

        Maltepe, Müderris, Hamidiye, Saray, Mecidiye ve Gazikemal mahallelerinden gelen vatandaşlar ve mahalle muhtarlarının yoğun katılımıyla düzenlenen eğitimlerde, öncelikle Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimde, afet durumlarında alınması gereken önlemler, doğru davranış biçimleri ve hazırlık süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

        Sıfır Atık Eğitimi kapsamında ise çevreye duyarlı bir yaşam tarzının önemi, geri dönüşüm yöntemleri ve atık yönetimi konularında bilgi verildi. Eğitim sırasında vatandaşların soruları da yanıtlanarak, çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

        Kütahya Belediyesi, güvenli bir toplum ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturma amacıyla eğitim faaliyetlerini şehrin farklı noktalarında sürdürmeyi planlıyor. Bu çalışmalar, hem afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmayı hem de sürdürülebilir bir çevre bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

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        #kütahya haberleri
        #afet
        #sıfır atık
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