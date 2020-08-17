DHA

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla yeni kararlar aldı.

DHA'nın haberine göre, bu kapsamda koronavirüs testi pozitif çıkan ve temasta olan kişilerin oturduğu 6 ev ve 1 apartmanın bulunduğu 2 mahallede karantina uygulamasına başlandığı açıkladı.

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