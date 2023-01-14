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Kütahya'da operasyon: 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kütahya polisi tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Giriş: 14.01.2023 - 06:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kütahya'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kütahya'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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DHA

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen M.K. ve N.Ş. isimli 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda tank ve bidonlar içerisinde 6 bin 200 litre kaçak akaryakıt ile düzenek ele geçirildi. Ayrıca N.Ş. isimli şüphelinin adresinin çevresinde yapılan araştırmalarda 5 farklı izinsiz kazı alanı tespit edildi, çok sayıda kazıda kullanılan cihaz ve dedektör bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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