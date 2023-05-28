Kütahya Seçim Sonuçları 2023: Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kütahya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kütahya seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.15 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 80.3 oldu. Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 209.208 oyla yüzde 70.72 - Kemal Kılıçdaroğlu: 86.624 oyla yüzde 29.28 aldı.

Kütahya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 209.208 oyla yüzde 70.72

Kemal Kılıçdaroğlu: 86.624 oyla yüzde 29.28

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 256.211 oyla yüzde 66.31 - Kemal Kılıçdaroğlu: 101.909 oyla yüzde 26.38 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 209.208 oyla yüzde 70.72Kemal Kılıçdaroğlu: 86.624 oyla yüzde 29.28