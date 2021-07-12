Bir kişinin darp sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Otobüs durağında Süleyman Erdal Kara'nın (48) darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.Ç, S.M, H.E, S.E, H.Y. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.- OlayKütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.Gelen ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirlemişti.Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu öldüğü tespit edilmişti.

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