Kütahya bayram namazı saati 2024: Kütahya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya bayram namaz saatini duyurdu. Bayram günü cami ve mescitlere gidecek olan vatandaşlar önceden açıklanan namaz vaktine uygun hareket etmek istiyor. Bayram namazına geç kalmak istemeyen müslümanlar, erkenden Kütahya bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Peki Kütahya bayram namazı saati kaçta? İşte Kütahya Kurban Bayramı namazı saati vakti 2024
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Kütahya Bayram namazı saati Kurban bayramı dolasıyla araştırılıyor. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Peki Kütahya’da bayram namazı ne zaman kılınacak, ezan saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 2024 Kütahya bayram namazı saati
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KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kütahya’da bayram namazı 16 Haziran Pazar günü saat 06.07'de kılınacak.
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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1.Rekat
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2.Rekat