KÜTAHYA - Alkollü sürücünün elektrik direğine çarpması akımların kesilmesine neden oldu

AA

F.Y. yönetimindeki 34 DDE 287 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarındaki ana elektrik akımını sağlayan beton direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı, beton elektrik direği iki yerinden kırılarak yola doğru devrildi.Kazada, 143 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ile araçtaki kadın hafif yaralandı.Ana akımı sağlayan direkte meydana gelen hasar nedeniyle 10 mahallenin elektriği kesildi.Elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise bölgeye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.