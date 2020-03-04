"Kusursuz kulak" Bager, hayalini kurduğu müzik okuluna girmek için çalışıyor

04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğuştan görme engelli "absolut" (kusursuz) kulağa sahip 8 yaşındaki Çalışcı, görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser'in yeteneğini ortaya çıkarmasının ardından kendini geliştirmek için çaba gösteriyor.
Öğretmenlerinin desteğiyle köyde ilk konserini köyde veren, SBK Vakfı Başkanı iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın piyano hediye ettiği Çalışcı, geleceğin ünlü müzisyenlerinden biri olmayı hedefliyor.
Bunun için zamanının büyük bölümünü evdeki piyanosunun başında geçiren Çalışcı, müzik öğretmeni Caner Keser'in başka ile atanması nedeniyle babasıyla çalışmalarını sürdürüyor.
- "Oğlum bir müzik dehası olacak"
Kendi çabalarıyla braille alfabesini ve nota sistemini öğrenen baba Mehmet Çalışçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün düzenli olarak piyano başında oğlunun müzik olan yeteneğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.
Duyduğu tüm sesleri notaya dönüştürebilen Bager'e kulak egzersizi yaptırmak için tencere, tabak, bardak gibi nesnelerden çıkan sesleri notaya dönüştürmesini isteyen Çalışcı şunları belirtti:
"Oğlum Bager'e yardımcı olabilmek için kendi çabamla braille alfabesi ve nota sistemini öğrendim. Haziran ayında Bilkent Üniversitesinde yapılacak olan yetenek sınavlarına hazırlanıyoruz. Muş'ta oğluma piyano dersi verebilecek bir müzik öğretmeni bulamadık. Bilim sanat merkezinde müzik dersi alıyor ancak yeterli gelmiyor. Oğlumun müzik eğitimi açısından çok önemli olan Bilkent Üniversitesi sınavını kazanacağına inanıyorum."
Kendini oğluna adadığını belirten Çalışcı, "Bager, bir müzik dehası olacak ve ileride ülkemizi dünyada temsil edecek. Buna inanıyorum. Ancak iyi bir eğitim alması gerekiyor. Muş'ta bu imkanımız yok. Bu nedenle Bilkent Üniversitesine girmesini istiyorum. Artık kendi bestelerini yazıyor. Eminim ülkemizde Bager gibi bir çok yetenekli çocuğumuz var ve keşfedilemeden sönüp gidiyorlar. Bu çocukların kazanılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- "Müzik benim hayatım"
Bager Çalışcı ise müzik ile hayatının anlam bulduğunu ifade ederek, "Mozart, Beethoven, Sebastian Bach gibi ünlü piyanistlerin yolundan gitmek istiyorum. Şu anda birçok bestem var. Benim en büyük destekçim babamla birlikte Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlkokulu yetenek sınavına hazırlanıyorum. Kazanacağıma inanıyorum." diye konuştu.
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