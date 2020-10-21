Küspe yüklü traktör ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - KASTAMONU

Nihat Şahin (43) idaresindeki 55 YC 380 plakalı halı yüklü kamyon, Şeker Fabrikası mevkisinde Mahir Kırdı (60) yönetimindeki 37 AAF 709 plakalı pancar küspesi yüklü traktörle çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve traktörün römorku devrildi.Traktörün römorkundaki küspenin yola saçılması nedeniyle Sinop-Kastamonu kara yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

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