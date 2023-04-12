Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Kuşları uzaklaştırırken akıma kapılan 2 arkadaş, ağır yaralandı

Antalya'da elektrik direğinin tellerine konan kuşları kovalamak için uzun bir sopa alan gençlerden biri, tele vurmaya ve hayvanları kaçırmaya çalıştığı sırada yanındaki arkadaşı da sopayı tuttu. Sopanın teması ve yüksek akım sonrası 2 genç elektrik akımına kapıldı

Giriş: 12.04.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kuşları uzaklaştırırken akıma kapılan 2 arkadaş, ağır yaralandı
Kuşları uzaklaştırırken akıma kapıldılar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'da 2 genç, elektrik teline konan kuşları bir sopayla uzaklaştırmaya çalışınca akıma kapıldı. Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen gençlerin yere düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direğinin tellerine konan kuşları kovalamak için uzun bir sopa alan gençlerden biri, tele vurmaya ve hayvanları kaçırmaya çalıştığı sırada yanındaki arkadaşı da sopayı tuttu. Sopanın teması ve yüksek akım sonrası 2 genç elektrik akımına kapıldı.

Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 genç, yere düştü. İki gencin elektrik akımına kapılma ve yere düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı 2 gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağlık Bakanı Koca'dan Togg paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan Togg paylaşımı
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Aksaray'daki gasp olayında 1 zanlı yakalandı
Aksaray'daki gasp olayında 1 zanlı yakalandı
İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu
İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.