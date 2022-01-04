Kuşlar için su kabağından yuva yapıyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan geleneksel el sanatları ustası Ali Osman Karakuş, eşi Fatıma Karakuş ile birlikte su kabaklarından yaptığı 60 yuvayı, kuşlar kış aylarında üşümesin diye Kumalar Dağı'ndaki ağaçlara astı.
AA'nın haberine göre Karakuş çifti, ilçedeki kuşları soğuk havadan korumak için Çay Mahallesi'ndeki evlerinin altında bulunan atölyelerinde çalışma yaptı.
Su kabaklarından 60 kuş yuvası yapan Karakuş çifti, yuvaları, kuşların yoğun olarak bulunduğu Kumalar Dağı'ndaki ağaçlara astı.
El Sanatları ustası Ali Osman Karakuş, soğuk havalarda bir sığınacak yuva arayan kuşlar için nefes olmaya çalıştıklarını söyledi.
YUVALARIN İÇİNE YEM DE BIRAKIYORLAR
Eşi Fatıma Karakuş ile büyük emeklerle su kabaklarından kuş yuvaları hazırladıklarını anlatan Karakuş, şöyle konuştu:
"5-6 yıldır dekoratif amaçlı yetiştirdiğimiz su kabaklarından, lamba, avize, sepet, saksı, vazo gibi çeşitli hediyelik eşyalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra lamba olarak kullanılamayacak küçük su kabaklarını da kuş yuvası yapıyoruz. Bugüne kadar yüzlerce yuva yaparak dağlardaki, ücra köşelerdeki ağaçlara bunları asıp içerisini de yem ile dolduruyoruz. Kuşların soğuktan korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her yıl bunu tekrarlıyoruz."
"BU SOSYAL SORUMLULUĞU KENDİMİZE ŞİAR EDİNDİK"
Doğal bir malzeme olduğu için kuşların su kabağı içine yuva kurmakta zorlanmadığını aktaran Karakuş, Avrupa ülkelerinde benzer örneklerin olduğunu anlattı.
Karakuş, çabaları sonucu yuvalara yerleşen kuşlar sayesinde gördükleri manzaranın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bazen yuva içerisinde kuş yumurtası, bazen yumurtadan yeni çıkmış yavruları görüyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Kuşlar özellikle kış mevsiminde yem bulmakta zorluk çekiyorlar. Genellikle serçeler bu kabaklara yuva yapıyorlar. Biz de bu sosyal sorumluluğu kendimize şiar edindik. Bunu bilen ve bizi yakından takip eden hemşerilerimiz de bize destek veriyor. Kuşların kışın sıcacık bir yuvada kışı geçirmesi için destekte bulunuyorlar." diye konuştu.
Fatıma Karakuş ise kış günlerinde herkesin elinden geldiğince hayvanlara destek olması gerektiğini ifade etti.
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