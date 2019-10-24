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Kuşburnu yağının cilde faydaları nelerdir?

Kuşburnu yağı; kuşburnu bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir yağdır. Bolca vitamin, mineral ve karbonhidrat içeren bu bitkinin cilde oldukça faydası vardır. Düzenli kullanımda 2 ay kadar kısa bir sürede fark gözlenebilir. Peki kuş burnu yağının cilde faydaları nelerdir?

24.10.2019 - 15:12 | Güncelleme: Yaşam
Kuşburnu yağının cilde faydaları nelerdir?

Kuşburnu yağı içerisinde bulunan omega 3 ve omega6 yağ asitleri, A vitamini ve retinol cilde oldukça fayda sağlamaktadır. Cilt için kullanılabilecek olan kuşburnu yağı ile birçok cilt sorunundan kurtulmanız mümkündür. Önemli olan cilt bakımının aksatılmadan düzenli aralıklarla uygulanmasıdır. Bu sayede 2 ay gibi bir sürede farkı görebilirsiniz.

Kuşburnu yağının faydaları nelerdir?

  • Cildi nemlendirir; içerdiği E vitamini ile cildi besler ve nem kaybını önleyerek dengeyi sağlar.
  • Cilt kırışıklığını giderir; ince çizgilerin ve oluşan kırışıklıkların onarılmasında etkili olur.
  • Erken yaşlanmayı önler, günlük kullandığınız kremlerin ya da nemlendiricilerin içerisine bir kaç damla kuşburnu yağı ekleyin. Düzenli olarak kullanılacağı için etkili koruma sağlar ve erken yaşlanma belirtilerini azaltır.
  • Ağız ve göz çevresinde ortaya çıkan kırışıklıkların giderilmesinde fayda sağlar ve sarkmaları önler.
  • Cildin canlanmasını sağlayarak; cildin daha sağlıklı görünmesine etki eder.
  • Cilt hücrelerini aktif ederek cildin dokusunu korumaya fayda sağlar.
  • Cilde nüfus etmesi kolay olması nedeniyle; cilt üzerinde kısa sürede etki sağlamaya başlar.

Kuşburnu yağının gün içerisinde düzenli olarak kullanımı sağlanması halinde; belli süre sonra ciltte ortaya çıkan değişimleri görebilirsiniz. Kuşburnu yağındaki etkin maddeler sayesinde cildin canlı, parlak, gergin ve sıkılaşarak doğal bir görünüm oluşmasını sağlamanız mümkün olacaktır.

Kuşburnu yağını; bacak, el, dirsek ve ayaklarda da kullanabilirsiniz. Sertleşen kısımların yumuşamasına da etkili olacaktır. Özellikle; kuru ciltlerde kullanıldığında cildin nemini dengeleyecektir.

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