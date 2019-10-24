Kuşburnu yağının cilde faydaları nelerdir?

Kuşburnu yağı içerisinde bulunan omega 3 ve omega6 yağ asitleri, A vitamini ve retinol cilde oldukça fayda sağlamaktadır. Cilt için kullanılabilecek olan kuşburnu yağı ile birçok cilt sorunundan kurtulmanız mümkündür. Önemli olan cilt bakımının aksatılmadan düzenli aralıklarla uygulanmasıdır. Bu sayede 2 ay gibi bir sürede farkı görebilirsiniz.

Kuşburnu yağının faydaları nelerdir?

Cildi nemlendirir; içerdiği E vitamini ile cildi besler ve nem kaybını önleyerek dengeyi sağlar.

Cilt kırışıklığını giderir; ince çizgilerin ve oluşan kırışıklıkların onarılmasında etkili olur.

Erken yaşlanmayı önler, günlük kullandığınız kremlerin ya da nemlendiricilerin içerisine bir kaç damla kuşburnu yağı ekleyin. Düzenli olarak kullanılacağı için etkili koruma sağlar ve erken yaşlanma belirtilerini azaltır.

Ağız ve göz çevresinde ortaya çıkan kırışıklıkların giderilmesinde fayda sağlar ve sarkmaları önler.

Cildin canlanmasını sağlayarak; cildin daha sağlıklı görünmesine etki eder.

Cilt hücrelerini aktif ederek cildin dokusunu korumaya fayda sağlar.

Cilde nüfus etmesi kolay olması nedeniyle; cilt üzerinde kısa sürede etki sağlamaya başlar.

Kuşburnu yağının gün içerisinde düzenli olarak kullanımı sağlanması halinde; belli süre sonra ciltte ortaya çıkan değişimleri görebilirsiniz. Kuşburnu yağındaki etkin maddeler sayesinde cildin canlı, parlak, gergin ve sıkılaşarak doğal bir görünüm oluşmasını sağlamanız mümkün olacaktır.

Kuşburnu yağını; bacak, el, dirsek ve ayaklarda da kullanabilirsiniz. Sertleşen kısımların yumuşamasına da etkili olacaktır. Özellikle; kuru ciltlerde kullanıldığında cildin nemini dengeleyecektir.