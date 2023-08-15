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        Haberler Televizyon Kuşatma: Nişancının Gözü filminin konusu nedir? Fortress: Sniper's Eye oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Kuşatma: Nişancının Gözü filminin konusu nedir? Fortress: Sniper's Eye oyuncuları kimler?

        Kuşatma: Nişancının Gözü filmi beyaz perdenin ardından televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Josh Sternfeld'in üstlendiği, senaryosunu Alan Horsnail kaleme aldığı film Lionsgate Films imzası taşımaktadır. Fortress: Sniper's Eye filminin başrollerini Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray paylaşmaktadır. İşte Kuşatma: Nişancının Gözü (Fortress: Sniper's Eye) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 18:29
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        Kuşatma: Nişancının Gözü konusu ve oyuncuları
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        29 Nisan 2022 yılında sinema izleyicisi ile tanışan Kuşatma: Nişancının Gözü, 15 Ağustos akşamı televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Aksiyon türünde kaleme alınan Fortress: Sniper's Eye filminin başrolünde ünlü oyuncu Bruce Willis yer almaktadır. Peki, "Kuşatma: Nişancının Gözü filminin konusu nedir? Fortress: Sniper's Eye oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ (FORTRESS: SNIPER'S EYE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

        KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ OYUNCULARI KİM?

        Jesse Metcalfe - Paul Michaels

        Bruce Willis - Robert Michaels

        Chad Michael Murray - Frederick Balzary

        Kelly Grayson

        Ser'Darius Blain

        Michael Sirow

        Welker White

        Natali Yura

        KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Kuşatma: Nişancının Gözü filmi 2022 yapımıdır ve ABD'de çekilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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