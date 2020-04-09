Bahçecik Boğazı'nın şairlere ilham veren 'Aşk Ağacı' olarak da bilinen ve Yehuda'nın duyduğu pişmanlık sonucu kendini astığı Erguvan ağaçlarının en güzel görüldüğü yerlerden birisi olduğuna dikkat çeken Sürücü, "Kekiklerin, adaçaylarının, Kargan çiçeklerinin ve daha birçok tıbbi ve aromatik bitkilerle dolu vadide zengin orkide türlerini de görmek mümkündür."