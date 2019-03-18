Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" saçlarından 4 ayrı arama kaydı bulunan 40 yaşındaki B.G. düzenlenen operasyonla yakaladı. İHA'nın haberine göre yapılan araştırmada bu suçlardan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan B.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda ise hakkında "Yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (28) isimli zanlı gözaltına alındı.

Poliste sorgulaması tamamlanan M.D.’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.