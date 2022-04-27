Kuşadası sahilinde cansız beden bulundu

DHA

Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu.

Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmene ait olduğu değerlendiriliyor.