Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Kuşadası açıklarında hareketsiz duran lastik botta sığınmacıların yardım istediğini fark etti.

Bölgeye giden ekipler, 39 Suriye, 9 Irak, 4 Kongo, 1 Orta Afrika uyruklu 53 sığınmacıyı kurtararak kıyıya çıkardı.

Sığınmacıların, Yunanistan'a geçmek için açıldıktan bir süre sonra botlarındaki motorun Yunan Sahil Güvenliği tarafından söküldükten sonra geri itildiği öğrenildi.