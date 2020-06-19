Kuşadası'nda sahilde bulunan 2 sığınmacı, Yunan tarafında botlarının alındığını öne sürdü

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda devriye görevini sürdüren jandarma, ziyaretçilere kapalı olan Dipburun mevkisinde 2 kişiyi fark etti.

Bölgeye giden ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişileri karakola götürdü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, Sisam Adası'na gitmek için lastik botla açıldıklarını, Türk kara sularını geçtikten sonra Yunan sahil güvenlik unsurlarınca durdurularak botlarının alındığını ve denize atıldıklarını ileri sürdü.

İfadelerinin ardından sığınmacılar işlemler için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.