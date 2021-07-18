Alınan bilgiye göre, H.Ö. (25) yönetimindeki 45 C 3107 otomobil, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Hüdaverdi Demirkıran'a (50) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirkıran'ın cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.