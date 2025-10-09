Kuşadası'nda otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 1 ölü
Aydın Kuşadası'nda, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'da, Söke istikametinden Kuşadası yönüne seyir halinde olan Mert Satılmışoğlu (32) yönetimindeki otomobil, saat 00.30 sıralarında yol kenarında temizlik çalışması yapan Kuşadası Belediyesi'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.
Mert Satılmışoğlu, çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, dumanların yükseldiği otomobilden vatandaşların çabasıyla çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Satılmışoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.