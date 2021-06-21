Kuşadası'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Söke-Kuşadası yolunda ilerleyen Resül Aydemir (60) yönetimindeki Hollanda plakalı otomobil, Kuşadası yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Aydemir olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Serkan Efe Aydemir (25) ise ağır yaralandı.

Aydemir, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​