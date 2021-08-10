Kuşadası'nda Milli Park yeniden kapatıldı

Orman yangınlarıyla mücadele sürerken, tedbir amaçlı Aydın'ın Kuşadası ile Söke ilçesi sınırları içinde yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyarete kapatılmıştı. 29 Temmuz tarihinde tedbiren kapılarını kapatan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park yetkilileri dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden Milli Park'ın 9 Ağustos günü (dün) hayatın olağan akışı kapsamında açılacağını duyurmuştu.

Olası bir yangına karşı vatandaşlar Milli Park'ın açılacak olmasına sosyal medya hesapları üzerinden karşı çıktı. Tepkilerle birlikte kararı yeniden değerlendiren yetkililer, Milli Park'ın yeniden kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Milli Parkımız, Devletimizin gördüğü lüzum üzerine, 16.08.2021 Pazartesi günü açılmak üzere, ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.