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Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vurmuş halde 2 erkek düzensiz göçmene ait cansız beden bulundu

Giriş: 13.04.2023 - 02:53 | Güncelleme: ABONE OL
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
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AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Milli Park Sazlık Koyu mevkisinde kıyıya vuran 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Milli Park Sazlık Koyu mevkisinde kıyıda 2 erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre cesetler, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Cesetlerin, 14 Şubat'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında 2 lastik bottan birinin batması sonucu 38 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 4 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili olabileceği araştırılıyor.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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