Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, 2015 yılında Kuşadası'ndaki ormanlık bir arazide yaptığı saha incelemesinde, daha önce hiç görmediği beyaz bir mantar türü fark etti.
DHA'nın haberine göre mantardan örnek alan öğretim görevlisi Kaygusuz, 3 yıl boyunca Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'den Prof. Dr. Henning Knudsen ile ortak bir çalışma yürüttü. Çalışma sırasında Danimarka, Finlandiya, Çekya ve Polonya gibi ülkelerin laboratuvarlarında incelemelerde bulunuldu.
Keşfedilen yeni türle benzer olan nadir mantar koleksiyonları üzerinde araştırmalar yapıldı. Araştırma sonunda, proje kapsamında toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu belirlendi. Öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından yalnızca Kuşadası'nda yetiştiği için 'Volvariella Turcica' ismi verilen mantar, geçen eylül ayında tescil edildi. Bilim dünyasında heyecan yaratan keşif, ABD'nin bitki bilimleri alanında yayın yapan dünyaca ünlü dergisi `Mycologia'da da yayımlandı.
'KUŞADASI'NDA 3 İKLİM KUŞAĞI YAŞANIYOR'
Kuşadası'nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir bölge olduğunu belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Kuşadası farklı ekolojik yapıları sebebi ile zengin bir bitki örtüsüne sahip. Kuşadası'nda genel olarak 3 iklim kuşağı yaşandığı için Akdeniz'in yanı sıra Avrupa-Sibirya ve İran-Turan Fitocoğrafik bölgelerine özgü bitki örtüsü görülebiliyor. Türkiye, yaklaşık olarak 2 bin 500 mantar çeşidine ev sahipliği yapıyor. Volvariella Turcica'nın keşfiyle bunlara bir yenisi daha eklendi. Bölgede, yeni keşifler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'
Kuşadası'nda yapılan her türlü bilimsel çalışmaya destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Mikoloji bilimi alanında bir ilke imza atan ve Kuşadası'nın adının dünya çapında duyulmasını sağlayan değerli bilim adamlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz, sahip olduğu 800'ün üzerindeki endemik bitki türü ile dünyanın dört bir yanında görev yapan bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bizlerin görevi bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak. Bilim insanlarına kapımız her zaman açık" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!