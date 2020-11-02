Kuşadası'nda evlerine giremeyen vatandaşlar çadırlarda konaklıyor

AA

Kuşadası Özer Türk Stadı'nda kurulan çadırlarda konaklayanların ihtiyaçları AFAD, Türk Kızılay, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanıyor. UMKE ekibi ise yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çadırda kalan depremzedelerden Erkan Arslan, deprem anında çok korktuklarını, çocuklarının ruh halinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Ben ilk defa böyle bir deprem yaşadım. AFAD’ın bu kadar ilgi alakasının olduğunu açıkçası bilmiyordum. Buradakiler canla, gönülle bize hizmet ediyorlar. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Yemeğimizi getiriyorlar. Çadırımızı kuruyorlar. Battaniyemizi verdiler. Ben çok şaşırdım. Böyle olduğunu bilmiyorum. AFAD sayesinde devletin imkanlarından o kadar çok faydalandık ki burada herkese teşekkür ederiz, canı gönülden."

Eşi Kamer Arslan ise depremin etkisini hala hissettiğini, devletin kendilerine sahip çıktığı için mutlu olduklarını ifade etti.

Barbaros Çin ise depremde evinin duvarlarının çatladığını belirterek, "Evime giremiyorum. Buraya geldim bir sıcak çorbanın ardından çadıra geçtim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kuşadası Belediyesine deprem dolayısıyla 386 hasar kaydı için başvuru yapılmış, ilçede deprem dolayısıyla bugün ve yarın eğitime ara verilmişti.