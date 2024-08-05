Kuşadası'na 3 yeni mesire alanı daha

REKLAM advertisement1

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Ömer Günel yönetiminde Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda kentin tanıtımı ile sosyal ve kültürel alanları ilgilendiren önemli kararlar alındı.

3 YENİ MESİRE ALANI

Toplantının ana gündemini Kuşadası genelinde sayıları giderek artırılacak olan mesire alanları oluşturdu. Bu kapsamda Kesedağı ve Sevgi Plajı'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ve Güzelçamlı Muhtarlar Parkı'nda da çok yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

KARDEŞ ŞEHİRLERE HEYETLER Toplantıda, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması amacıyla Kuşadası Belediyesi'nden 4 kişinin kardeş şehir Creil'de (Fransa) 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dernekler Festivali'ne, 2 kişinin de diğer kardeş şehir olan Sinaia'da (Romanya) 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sinaia Forever Festivali'ne katılması kararlaştırıldı.

ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise Türkmen Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Çocuk Evi ve Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile ilgili oldu. Kuşadası Belediye Meclisi, içerisinde terapi odası, psikolog odası, rehberlik ve danışmanlık odalarının yer aldığı ve toplam bin 450 metrekare alan üzerine inşa edilen tesisle ilgili hazırlanan Çocuk Gelişim Merkezleri Yönetmeliği'ni oy birliğiyle kabul etti.

"DOĞAL YAŞAM ALANLARINI ARTIRACAĞIZ" Başkan Ömer Günel, toplantıda yaptığı konuşmada, Kuşadası'nda doğal yaşam alanlarının sayısını her geçen gün artıracaklarını belirterek, "Sevgi Plajı'ndaki mesire alanın yapımı tüm hızıyla sürüyor. Mesire alanının aydınlatma hatları çekildi. Tuvaletlerin imalatları yapıldı. Bu hafta banklar yerleştirilecek. Ayrıca Güzelçamlı Mahallesi’ndeki 40 dönümlük Muhtarlar Parkı'nı aynı şekilde düzenleyeceğiz. Yine Kesedağı'nda bulunan 60 dönümlük alanda da çalışmaya başladık. Tüm mesire alanlarımız en az Adagöl kadar güzel olacak. Ekonominin getirdiği zorlukların farkındayız. Bu nedenle hemşehrilerimiz olabildiğince kendi imkanlarıyla doğal yaşam alanlarında zaman geçirsin istiyoruz" dedi.