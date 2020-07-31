İHA

Kuşadası Körfezi’nde sürat teknesiyle gezintiye çıkan 5 kişi, Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında zor anlar yaşadı. Su alan teknenin batması sonucu içindeki 5 kişi denizin ortasında mahsur kaldı. Sürat teknesinin batmasının ardından gelen ihbar üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler olay yerine gitti.

Havadan ve denizden yapılan çalışmaların ardından batan teknedeki 5 kişinin yerini belirleyen sahil güvenlik ekipleri, zor anlar yaşayan kazazedelere ulaştı. Sahil güvenlik dalış ekiplerinin de yaptığı müdahalenin ardından 5 kişiyi bota alan ekipler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Denizden çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan 5 kişi sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina içerisindeki karakola getirilirken, su alarak batan sürat teknesi de sahil güvenlik dalgıçları tarafından uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.