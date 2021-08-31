Kuşadası açıklarında tekneye eşlik eden yunusların görüntüsü kameraya yansıdı

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Güzelçamlı Mahallesi'nde yakınlarına ait tekneyle açılan üniversite öğrencisi Batu Şahin Armağan, kendilerine eşlik eden yunusları görünce o anları telefonuyla kayıt altına aldı.

Zaman zaman su yüzeyine de çıkan 8 yunus, yaklaşık 20 dakika sonra bölgeden uzaklaştı.

Yunusların kendilerine arkadaşlık ettiğini aktaran Armağan, hayvanları her gördüğünde heyecanlandığını söyledi.