Kuşadası açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlar içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.