Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​

Kuşadası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Giriş: 07.03.2023 - 04:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemileri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​ Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı genel başkanlarına teşekkür
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
İtalya'da bıçaklı soygun girişimi: 6 yaralı
İtalya'da bıçaklı soygun girişimi: 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.