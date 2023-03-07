Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemileri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​ Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.