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Kuşadası açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen, Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

Giriş: 30.12.2022 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kuşadası açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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